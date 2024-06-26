Водночас він вже прокоментував свій стан. До того ж Jerry Heil також висловилася про цю ситуацію.

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У концертному залі !FESTrepublic, у Львові, Тарас підійшов занадто близько до краю сцени. Тримаючи гітару у руках, Яремій зробив крок назад і несподівано впав в оркестрову яму. Однак, коміку пощастило, бо там не було музикантів. Втім, він швидко піднявся і вийшов на сцену до артисток, яких інцидент неабияк здивував.

Згодом Тарас у своїх соцмережах посміявся зі свого падіння. Також чоловік коротко розповів, як почувався одразу після інциденту.

"Сміюсь, бо така захисна реакція. Насправді було х**ово", — зізнався гуморист.



Тарас Яремій про своє падіння зі сцени / Скриншот з інстаграм-сторіс

Пізніше Jerry Heil також повідомила своїм шанувальникам про цю ситуацію. Співачка закликала зупинити цей "челендж", натякнувши на власні випадки падіння зі сцени.

У нас на концерті вчора впав (в оркестрову яму, якби вона там була, але її не було, на щастя) Тарас Яремій. Припиніть цей челендж, будь ласка, бо страшно,

– написала артистка.

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