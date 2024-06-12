Згадала про Україну: Мадонна підтримала саміт миру у Швейцарії
Джерело:Мадонна
Світова зірка Мадонна висловилася на підтримку глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. У своїх соцмережах вона опублікувала відео з болісними кадрами з України.
Улюблениця мільйонів підтримала Україну й розповіла про саміт, на якому зберуться світові лідери, щоб обговорити припинення війни та повернення додому дітей, які Росія незаконно депортувала з України.
Не пропустіть Біллі Айліш розгнівала українців відео, яке зняла під трек російського гурту
За офіційними даними, Росія вивезла з українських земель понад 19 тисяч дітей. Однак точну цифру сказати не може ніхто.
Скрізь, де є конфлікт, страждають діти… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві… Перелік триває й далі. Багато з чим ми можемо бути не згодні, але я молюся, щоб усі ми погодилися, що наші діти потребують захисту!
– написала артистка під відео.
Мадонна підкреслила, що виступає за мир на для всіх дітей у всьому світі й ніколи не зупиниться.
У Швейцарії проведуть глобальний саміт миру
- Подія запланована на 15-16 червня. Станом на 3 червня участь у ньому підтвердили 107 країн.
- Лідери країн зберуться у Швейцарії, щоб обговорити припинення війни в Україні та повернення додому депортованих дітей.
- 24 квітня Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти хочуть зірвати саміт миру.
- А також, за словами президента, Китай намагався відмовити деякі країни від участі в саміті.
- Президент Байден не зможе бути присутнім на події. США представлятимуть віцепрезидент Камала Гарріс і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван.