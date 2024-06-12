Любимица миллионов поддержала Украину и рассказала о саммите, на котором соберутся мировые лидеры, чтобы обсудить прекращение войны и возвращение домой детей, которые Россия незаконно депортировала из Украины.
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По официальным данным, Россия вывезла из украинских земель более 19 тысяч детей. Однако точную цифру сказать не может никто.
Везде, где есть конфликт, страдают дети... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Перечень продолжается и дальше. Со многим мы можем быть не согласны, но я молюсь, чтобы все мы согласились, что наши дети нуждаются в защите!
– написала артистка под видео.
Мадонна подчеркнула, что выступает за мир на для всех детей во всем мире и никогда не остановится.
В Швейцарии проведут глобальный саммит мира
- Событие запланировано на 15-16 июня. По состоянию на 3 июня участие в нем подтвердили 107 стран.
- Лидеры стран соберутся в Швейцарии, чтобы обсудить прекращение войны в Украине и возвращение домой депортированных детей.
- 24 апреля Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты хотят сорвать саммит мира.
- А также, по словам президента, Китай пытался отговорить некоторые страны от участия в саммите.
- Президент Байден не сможет присутствовать на событии. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.