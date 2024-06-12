Любимица миллионов поддержала Украину и рассказала о саммите, на котором соберутся мировые лидеры, чтобы обсудить прекращение войны и возвращение домой детей, которые Россия незаконно депортировала из Украины.

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По официальным данным, Россия вывезла из украинских земель более 19 тысяч детей. Однако точную цифру сказать не может никто.

Везде, где есть конфликт, страдают дети... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Перечень продолжается и дальше. Со многим мы можем быть не согласны, но я молюсь, чтобы все мы согласились, что наши дети нуждаются в защите!

– написала артистка под видео.

Мадонна подчеркнула, что выступает за мир на для всех детей во всем мире и никогда не остановится.

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