Улюблениця мільйонів підтримала Україну й розповіла про саміт, на якому зберуться світові лідери, щоб обговорити припинення війни та повернення додому дітей, які Росія незаконно депортувала з України.

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За офіційними даними, Росія вивезла з українських земель понад 19 тисяч дітей. Однак точну цифру сказати не може ніхто.

Скрізь, де є конфлікт, страждають діти… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві… Перелік триває й далі. Багато з чим ми можемо бути не згодні, але я молюся, щоб усі ми погодилися, що наші діти потребують захисту!

– написала артистка під відео.

Мадонна підкреслила, що виступає за мир на для всіх дітей у всьому світі й ніколи не зупиниться.

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