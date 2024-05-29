Через два дні після розриву з колишнім: Мадонна закрутила новий роман

29 травня 2024, 20:55
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Джерело:

The Sun

27 травня стало відомо, що американська співачка Мадонна розійшлася зі своїм молодим бойфрендом боксером Джошем Поппером. Однак, серце артистки знову зайняте іншим чоловіком.

З ексбойфрендом Мадонна зустрічалася протягом року. Втім, їхні стосунки завершилися так швидко, як і розпочалися.

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Нинішнього хлопця артистки звати Річард Ріакпоре. Він професійний боксер, як і колишній співачки. Ба більше, Мадонна старша за чоловіка на 31 рік, що трохи більше, ніж було в неї у попередніх стосунках.

Пара познайомилася у минулому році через спільних друзів. Річард був моделлю на одному з заходів, який відвідала співачка. Розрив Мадонни з колишнім посприяв розвитку стосунків з Ріакпоре.

Річард познайомився з Мадонною завдяки світу моди – у них є спільні друзі. Вони дуже добре ладнають і дуже весело проводять час у компанії одне одного,
– поділився інсайдер.

До того ж 15 червня Річард матиме поєдинок у Лондоні. Цілком ймовірно, що Мадонна прийде подивитися бій і підтримати коханого.


Мадонна і Річард Ріакпоре / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Що відомо про особисте життя Мадонни

  • Артистка перебувала у стосунках з 28-річним хореографом Алхамаліком Вільямсом. Втім, у квітні 2022 року пара розійшлася, пробувши три роки разом.
  • Однак, через кілька місяців співачка закрутила роман з 23-річним Ендрю Дарнеллом. Вони не соромилися демонструвати свої почуття на публіці. Однак, і їхні стосунки довго не тривали.
  • У 2023 році Мадонна почала зустрічатися з боксером Джошем Поппером, який молодший за неї на 25 років. Втім, у травні цього року, вони розійшлися через напружений графік артистки.
  • Наразі виконавиця перебуває у стосунках з британським боксером Річардом Ріакпоре.
Автор: Влада Пономарьова