Дозволяю собі бути різкою, – Лєра Мандзюк вкотре висловилася про скандал з "тупенькими" дітьми

Днями відбувся скандал з участю гумористки Лєри Мандзюк, яка пожартувала про дітей з інвалідністю. Вона вкотре прокоментувала свій гумор і розповіла, про що готуватиме наступний стендап.

Лєра наголосила, що винесла урок з цієї ситуації. Втім, жінка впевнена, що це не останнє її непорозуміння з глядачами.

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Мандзюк зазначила, що ситуація сталася на гумористичному виступі – стендапі й від нього варто було очікувати жартів. За словами гумористки, це найгостріший жанр гумору, тому кожен глядач має розуміти, куди він прийшов. Лєра виступала з імпровізацією, що не кожен комік зможе відтворити.

Я не сказала нічого незаконного і не підбурювала до дій. Можливо, я навіть себе мала на увазі "тупенькою", бо теж лінувалася під час навчання. Я дозволяю собі бути різкою аж настільки. У мене є межі та кордони, які я не буду порушувати,

– запевнила гумористка.

Зірка зробила висновок, що має володіти більшою кількістю інформації, щоб розуміти як користуватися нею надалі. Цікаво, що її наступний стендап буде саме про хейт і ворожнечу в мережі.

Я думаю, що це не останнє непорозуміння, яке в мене виникло. Це ж стендап, і це імпровізація,

– зізналася Лєра.

Лєра Мандзюк про скандал з виступом: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандал з Лєрою Мандзюк