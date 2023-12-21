Презентація відбулася 20 грудня у Львівському академічному театрі "Воскресіння". Подія зібрала повний зал людей, серед яких були побратими бійця, які зараз на лікуванні у Львові, повідомляє 24 Канал.

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"Тут були ми" – ще одне нагадування про дійсність

Спілкуючись з модераторкою заходу Оксаною Зарьобо, Артур Дронь відзначив, що збірка "Тут були ми" – це ще одне нагадування про дійсність, у якій зараз живе наша країна. Свою збірку воїн присвятив своїм живим та полеглим у боях побратимам.



Артур Дронь / Фото "Видавництва Старого Лева"

"Тут були ми" – книга, яка складається з трьох частин. Перша – "Марсове поле", однойменна з місцем поховань загиблих воїнів у Львові, яка оповідає про побратимів, які загинули. Друга – "Голоси", поезії про рідних бійців. Третя – "Початок. Кінець. Початок", про безмежну любов, яка живе до останку. і про її життя опісля. Розповідаючи про цю частину збірки, Артур Дронь пригадав загиблого побратима Олександра Коберника, бойового медика, який загинув у жовтні 2022 року. За його словами, безмежна любов керувала людиною, котра добровільно пішла на війну і віддала своє життя. І ця любов живе і далі.

Побратими Олександра Коберника ініціювали петицію зі зверненням до президента з проханням надати йому звання "Героя України" (посмертно). Підтримати петицію можна за посиланням.

Книга проілюстрована дитячими малюнками, які Артур та його побратими отримують на фронті. На форзаці – малюнок його двоюрідного брата. Автор відзначив, що йому особливо болить те, що пов'язане з дітьми, і водночас надихався тією дитячою щирістю, яку можна побачити у тих малюнках та листах, які привозять волонтери.

Презентація збірки "Тут були ми": дивіться відео

І не випадково дитячі малюнки є невіддільною частиною книги, адже усі зароблені від продажу збірки кошти Артур Дронь передає у благодійний фонд "Голоси дітей", який надає безкоштовну психологічну допомогу дітям та родинам, які постраждали від війни.

Презентація збірки "Тут були ми" / Фото "Видавництва Старого Лева"

Цікаво, що збірка "Тут були ми" уже вийшла у перекладі шведською мовою, а окремі вірші перекладені десятками мов світу.

21 грудня презентація збірки "Тут були ми" відбудеться в Івано-Франківську, а 27 грудня – у Києві в книгарні-кав'ярні "Старого Лева" на Михайлівській, 18а о 19:00. Після презентації Артур Дронь повернеться на фронт.

Цікаво! Напередодні презентації "Тут були ми" 24 Канал поспілкувався з Артуром Дронем про збірку, творчість, війну і не тільки. Незабаром розмова з бійцем та поетом з'явиться на нашому YouTube-каналі. Не пропустіть!