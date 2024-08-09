Ексдружина зрадника Бардаша випустила російськомовний альбом й назвала себе "сміливою"

Співачка Луна (справжнє ім'я – Крістіна Герасимова), колишня дружина Юрія Бардаша, презентувала новий альбом "Мечты", який викликав хвилю критики в мережі. Причиною невдоволення стало те, що більшість пісень в альбомі виконані російською мовою.

Українські слухачі вважають такий вибір неприйнятним після двох років повномасштабної війни. Сама виконавиця, однак, схарактеризувала своє рішення як прояв сміливості.

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Альбом Луни, який називається "Мечты" вийшов 8 серпня. Він містить 11 російськомовних та всього 2 пісні українською – "Коханка" та "Реальність".

Виконавиця прокоментувала один зі своїх нових треків "Рука відьми" в інстаграм-сторіс.

Пісня хороша вийшла. Автора фото та обкладинки позначити не можу, часи не ті. А за свою сміливість спустошую третю комбучу,

– зазначила Крістіна.



Луна оголосила про вихід нового альбому / Скриншот з інстаграм-сторіс

Підписники артистки негативно відреагували на альбом. Вони звинуватили Луну в підтримці російської аудиторії та культури, висловили розчарування та нерозуміння такого вибору української виконавиці.

"Більшість позитивних коментарів пишуть росіяни або білоруси по-типу "ура, наканєц-то пєсня на русском". Луна, ви дуже підтримали російську аудиторію і цим самим по суті легалізували дії їх влади";

"Одне питання – чому ? Українцям, які вас люблять, ви свідомо нас*али в серця";

"Дякую за розвиток російської культури, ваш вклад в російський імперіалізм неоціненний";

"Це просто повне розчарування, я була майже на всіх ваших концертах в Києві, знаю всі ваші пісні… Навіть слухати не хочеться, не розумію для чого випускати російськомовні пісні нашій українській співачці, чому б не розвивати українську культуру?";

"Ми вже в тій точці, де вам не вдасться всидіти на двох стільцях одночасно. Правильно пишуть, що ви абсолютно свідомо це зробили!".

З огляду на те, що інформація про новий альбом Герасимової швидко поширилась в мережі, вона іронічно відреагувала: "Новина номер 2 після Курська".



Луна відреагувала на критику через альбом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що артистка вже раніше висловлювала позицію щодо використання російської мови. Хоча вона почала вести свої сторінки в соціальних мережах українською, Луна зауважила, що не припинить створювати тексти та композиції російською. Співачка пояснила це тим, що все ще намагається "відчути мову", і тому не обмежуватиме себе у творчому самовираженні.