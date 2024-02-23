Луна (Крістіна Герасимова) народилась в сім'ї радянського військового, пише Show 24. Вона з дитинства займалась музикою, навчалась у музичній школі, згодом вивчала журналістику.

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Кар'єра співачки Луни

Крістіна до початку своєї кар'єри світилася в кліпах гурту Quest Pistols, а також працювала режисеркою та працювала над роботами російських артистів. У 2015 вийшла її перша україномовна пісня "Виграй".

Луна – "Виграй": слухайте онлайн

Луна продовжила розвивати свою кар'єру. У 2016 вийшов її дебютний альбом, який потрапив у ТОР 20 iTunes України. Виходили наступні її альбоми, співачка виступала з концертами, зокрема і в Росії. Крістіна (на той час Бардаш) з'являлась на обкладинках російських глянців, а в американському Vogue її назвали "зіркою української музичної революції".

Що відомо про особисте життя Луни

Щодо особистого життя, Крістіна з 2012 року була у шлюбі з Юрієм Бардашем. Зараз чоловік отримав російський паспорт та працює на пропаганду. У подружжя народився син Георгій, коли вони жили у Лос-Анджелесі. Пара розійшлась зі скандалом та звинуваченнями у зрадах і насильстві у 2018 році.

Через три роки Луна вдруге вийшла заміж за саундпродюсера Олександра Волощука. У січні 2024 вона вдруге стала мамою.



Луна з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Луни



Старший та молодший сини Луни / Фото з інстаграму Луни

Позиція та скандали

Луна з 2014 року неодноразово виступала в Росії, давала там інтерв'ю і світилась на обкладинках глянців. Але у 2021 році в інтерв'ю Ксенії Собчак сказала, що Крим – це Україна.

З початку повномасштабної війни Луна підтримала Україну та закликала зупинити війну. На певний час вона з сином виїхала до Європи, але у травні 2022 повернулась до Києва.

"Закордоном гарно, можна надихнутись, здобути освіту, відвідати чудові музеї, можна інтегрувати свій бізнес, можна знайти друзів нових, але я не можу творити не вдома. Я тут знаходжусь в епіцентрі мирного життя, в якому немає моєї реальності, такої рідної, вільної, драматичної, але моєї. Тож я повертаюсь в Київ, тепер вже не на 2 тижні, я просто повертаюсь додому, бо мені там є чим зайнятись, бо там я розумію себе та розумію, що і як я хочу робити. І ця любов назавжди", – писала співачка.

Повернувшись, Луна стала виступати з благодійними концертами в Україні та за кордоном.



Луна на благодійному концерті / Фото з інстаграму співачки

У жовтні 2022 Луна знялась у фотосесії для португальського Vogue, але зіштовхнулась з критикою. Її звинуватили в романтизації війни.



Луна для Vogue / Фото з інстаграму співачки

Ще один скандал трапився через рік, коли Луна заспівала в Києві пісню "Пальмира" 2019 року. Її називають неофіційним гімном ПВК "Вагнер". Співачка змінила слова, щоб "українізувати" трек, однак це не змінило минуле цієї композиції. Тим паче багатьох українців обурює, що Луна досі співає російською.

Щодо російської мови співачка теж висловлювалась. Вона перейшла на українську у соцмережах, але заявила, що лірику та пісні продовжуватиме писати російською, бо ще намагається "відчути мову", а тому не заборонить собі творити.



Луна про російську мову / Фото з інстаграм-сторіз

Зараз Луна залишається у Києві, виховує новонародженого сина Микиту та працює над новими роботами.