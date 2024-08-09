Украинские слушатели считают такой выбор неприемлемым после двух лет полномасштабной войны. Сама исполнительница, однако, охарактеризовала свое решение как проявление смелости.

Не пропустите Танец Дэдпула под трек 2000-х разрывает тикток: попробуйте и вы

Альбом Луны, который называется "Мечты" вышел 8 августа. Он содержит 11 русскоязычных и всего 2 песни на украинском – "Коханка" и "Реальность".

Исполнительница прокомментировала один из своих новых треков "Ведьмина рука" в инстаграм-сторис.

Песня хорошая получилась. Автора фото и обложки обозначить не могу, времена не те. А за свою смелость опустошаю третью комбучу,

– отметила Кристина.



Луна объявила о выходе нового альбома / Скриншот из инстаграм-сторис

Подписчики артистки негативно отреагировали на альбом. Они обвинили Луну в поддержке российской аудитории и культуры, выразили разочарование и непонимание такого выбора украинской исполнительницы.

"Большинство положительных комментариев пишут россияне или белорусы по-типу "ура, наканец-то песня на русском". Луна, вы очень поддержали российскую аудиторию и этим самым по сути легализовали действия их власти";

"Один вопрос – почему? Украинцам, которые вас любят, вы сознательно нас*али в сердца";

"Спасибо за развитие русской культуры, ваш вклад в российский империализм неоценим";

"Это просто полное разочарование, я была почти на всех ваших концертах в Киеве, знаю все ваши песни... Даже слушать не хочется, не понимаю для чего выпускать русскоязычные песни нашей украинской певице, почему бы не развивать украинскую культуру?";

"Мы уже в той точке, где вам не удастся усидеть на двух стульях одновременно. Правильно пишут, что вы абсолютно сознательно это сделали!".

Учитывая то, что информация о новом альбоме Герасимовой быстро распространилась в сети, она иронично отреагировала: "Новость номер 2 после Курска".



Луна отреагировала на критику из-за альбома / Скриншот из инстаграм-сторис

Стоит отметить, что артистка уже ранее высказывала позицию относительно использования русского языка. Хотя она начала вести свои страницы в социальных сетях на украинском, Луна заметила, что не прекратит создавать тексты и композиции на русском. Певица объяснила это тем, что все еще пытается "почувствовать язык", и поэтому не будет ограничивать себя в творческом самовыражении.