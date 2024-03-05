В Азербайджані у липні цього року відбудеться музичний фестиваль Dream Music Fest 2024. На березі Каспійського моря виступатиме близько 250 музикантів, як повідомляють організатори.

До слова Перетворилась на страхіття, – відомий співак емоційно висловився про зраду Ані Лорак

Лорін може виступити з Ані Лорак

На фестивалі може з'явитися і співачка Лорін, переможниця Євробачення у 2012 та 2023 роках. Про це повідомив азербайджанський блог, який розповідає про музичний конкурс. Однак наразі цю не інформацію не підтвердила ні сама Лорін, ні представники фестивалю.

Дворазова переможниця Євробачення Loreen приїде до Баку з концертом. Loreen входить до числа співаків, які виступатимуть на Dream Music Fest 2024 у Sea Breeze,

– пишуть у блозі.

У списку артистів є зрадниця Ані Лорак, яку називають "російською попдівою". Серед інших артистів – французький гурт Gipsy Kings, канадський співак Девід Фостер, шведський артист Боссон та інші.



Список артистів, що виступлять на фестивалі / Скриншот з інстаграму

Ще одна пляма на самому музичному фестивалі через його організатора, азербайджанського бізнесмена Еміна Агаларова з відверто пропутінськими поглядами.

Чи підтримувала Лорін Україну