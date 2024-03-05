В Азербайджане в июле этого года состоится музыкальный фестиваль Dream Music Fest 2024. На берегу Каспийского моря будет выступать около 250 музыкантов, как сообщают организаторы.
К слову Превратилась в ужас, – известный певец эмоционально высказался об измене Ани Лорак
Лорин может выступить с Ани Лорак
На фестивале может появиться и певица Лорин, победительница Евровидения в 2012 и 2023 годах. Об этом сообщил азербайджанский блог, который рассказывает о музыкальном конкурсе. Однако пока эту не информацию не подтвердила ни сама Лорин, ни представители фестиваля.
Двукратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze,
– пишут в блоге.
В списке артистов есть предательница Ани Лорак, которую называют "русской поп-дивой". Среди других артистов – французская группа Gipsy Kings, канадский певец Дэвид Фостер, шведский артист Боссон и другие.
Список артистов, которые выступят на фестивале / Скриншот из инстаграма
Еще одно пятно на самом музыкальном фестивале из-за его организатора, азербайджанского бизнесмена Эмина Агаларова с откровенно пропутинскими взглядами.
Поддерживала ли Лорин Украину
- Лорин несколько раз вспоминала об Украине и войне и даже после победы с теплом вспоминала о концертах и любви к украинцам. Она поделилась, что ей больно наблюдать за новостями и поддержала идею, что Евровидение должно пройти в Киеве после победы.
- Лорин и раньше записывала видео, где говорила о любви к украинцам и то, что следит за событиями. Джамала рассказывала, как победительница Евровидения-2012 приглашала ее в Стокгольм и предлагала убежище.
- В то же время уже после Евровидения TVORCHI рассказали, что Лорин держалась от них в стороне и единственная, кто отказался подписать флаг, который потом разыгрывали на благотворительном аукционе.