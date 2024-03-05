В Азербайджане в июле этого года состоится музыкальный фестиваль Dream Music Fest 2024. На берегу Каспийского моря будет выступать около 250 музыкантов, как сообщают организаторы.

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Лорин может выступить с Ани Лорак

На фестивале может появиться и певица Лорин, победительница Евровидения в 2012 и 2023 годах. Об этом сообщил азербайджанский блог, который рассказывает о музыкальном конкурсе. Однако пока эту не информацию не подтвердила ни сама Лорин, ни представители фестиваля.

Двукратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze,

– пишут в блоге.

В списке артистов есть предательница Ани Лорак, которую называют "русской поп-дивой". Среди других артистов – французская группа Gipsy Kings, канадский певец Дэвид Фостер, шведский артист Боссон и другие.



Список артистов, которые выступят на фестивале / Скриншот из инстаграма

Еще одно пятно на самом музыкальном фестивале из-за его организатора, азербайджанского бизнесмена Эмина Агаларова с откровенно пропутинскими взглядами.

Поддерживала ли Лорин Украину