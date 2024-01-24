Виконавець EL Кравчук зізнався, що більше не спілкується з Ані Лорак. Він здивований поведінкою людей, які народилися та отримали популярність в Україні, але зрадили її.

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EL Кравчук розповів про "отруєння" Ані Лорак

Не знаю, що з нею сталося, це взагалі "отрута" якась, що перетворила її на страхіття. Так ницо впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому цього не побажав би. Це стосується й деяких інших артистів, що теж так низько впали,

– висловився артист.

На думку EL Кравчука, такі люди знають правду і розуміють, на чиєму боці істина. Але з певної причини, яку співак не озвучив, вони вирішують мовчати чи й гірше, стають пропагандистами на боці Росії.

"Водночас вони ж знають правду і що таке справедливість. Все точно знають. Я у цьому переконаний. Це не ілюзія і не таблетка, яку з'їдаєш і забуваєш все, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні ночей цих, ні Дніпра. Я не забуду ніколи. Я так Київ люблю!" – поділився EL Кравчук.

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