Тріумфаторка Loreen зачарувала своїм виступом у гранд-фіналі Євробачення-2024: неймовірне відео

На велику сцену гранд-фіналу Євробачення вийшла тріумфаторка конкурсу Loreen. Артистка здивувала єврофанів своїм виступом.

Переможниця Євробачення 2012 та 2023 років з'явилася на сцені після виступів усіх учасників гранд-фіналу. Вона виконала одразу дві пісні Forever і Tattoo.

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Як Loreen виступила у гранд-фіналі

Співачка з'явилася на сцені в костюмі, створеному з частин обладунків. Свій образ співачка доповнила довгими нігтями. Тріумфаторка Євробачення протягом усього номеру сиділа на сталевому стільці, на якому активно рухалася у такт пісень Forever і Tattoo. Сцена була оповита туманом та прикрашена великими бежевими стрічками. Глядачі були в захваті від виступу Loreen та провели її бурхливими оплесками.

Loreen – Forever, Tattoo: дивіться відео онлайн

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