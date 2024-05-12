Тріумфаторка Loreen зачарувала своїм виступом у гранд-фіналі Євробачення-2024: неймовірне відео
На велику сцену гранд-фіналу Євробачення вийшла тріумфаторка конкурсу Loreen. Артистка здивувала єврофанів своїм виступом.
Переможниця Євробачення 2012 та 2023 років з'явилася на сцені після виступів усіх учасників гранд-фіналу. Вона виконала одразу дві пісні Forever і Tattoo.
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Як Loreen виступила у гранд-фіналі
Співачка з'явилася на сцені в костюмі, створеному з частин обладунків. Свій образ співачка доповнила довгими нігтями. Тріумфаторка Євробачення протягом усього номеру сиділа на сталевому стільці, на якому активно рухалася у такт пісень Forever і Tattoo. Сцена була оповита туманом та прикрашена великими бежевими стрічками. Глядачі були в захваті від виступу Loreen та провели її бурхливими оплесками.
Loreen – Forever, Tattoo: дивіться відео онлайн
Що відомо про фінал Євробачення-2024
- Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представниці Ізраїлю – Еден Голан. Третє місце може посісти Швейцарія. Водночас Україна наразі займає шосту ланку, за прогнозами букмекерів.
- Прямий ефір розпочався 11 травня о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".