У День всіх закоханих Моргенштерн оприлюднив новий допис, який присвятив Лізі Василенко. У ньому він зібрав спільні кадри з українкою.

До слова Учасники "голої вечірки" і путіністи: з'явився новий список заборонених в Росії артистів

Моргенштерн і Ліза Василенко знову разом

Російський репер показав фото, зроблені на відпочинку. Він подякував дівчині за те, що вона є в його житті. Артист також поділився, що встановив їхній спільний знімок як шпалери на робочому столі його телефона.

Вочевидь, зірки поновили романтичні стосунки.

Дякую, що перетворюєш моє життя на кіно,

– написав артист.



Моргенштерн і Ліза Василенко / Фото з інстаграму репера

Що відомо про стосунки пари

У перші місяці повномасштабного вторгнення Ліза Василенко заявила про зміну пріоритетів та просила вибачення в українців, а також протестувала проти війни. Та вже через певний час вона забула про війну і стала жити так само, як і раніше: записувала відео під російські треки та продовжила працювати на OnlyFans.

У травні 2023 стало відомо про її стосунки з репером Моргенштерном. Тоді він назвав акторку "коханням свого життя". У жовтні пара розлучилася: це підтверджував сам артист. Тоді він також заявляв, що Василенко була його "найпершим і найбожевільнішим коханням".