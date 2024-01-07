Колишня порноакторка та учасниця "Холостяка-11" Адель Асанті опублікувала кадри з Балі на своїй сторінці. Разом з нею була модель з Києва, яка теж брала участь в українському "Холостяку" – Христина Пустовар.

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Учасниці "Холостяка" розважалися з росіянином

Блогерки засвітилися в компанії російського репера Моргенштерна, який 6 січня мав концерт на Балі. Вони супроводжували артиста під час виступу та розважалися з ним вже опісля.

У мережі Адель та Христина показали відео, як годували репера борщем, а той відповів їм українською: "Дякую".

За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента,

– заявила Адель Асанті.

Учасниці "Холостяка" з росіянином Моргенштерном: відео

Зауважимо, російському реперу Моргенштерну заборонено приїжджати до України, він внесений до "чорного списку" Мінкульту. Репер засудив повномасштабну війну та втік з Росії, але зараз готовий піти на вказівки Кремля. Наприклад, Моргенштерн не проти виступити в окупованому Донбасі, якщо йому дозволять повернутися додому.

Українці розкритикували блогерок за братання з росіянином, у якого немає чіткої позиції з приводу війни:

"Не водіться з дном. Морген – це дно";

"Позорище. Хлопці воюють, а вона росіянина борщем годує. По мордяці йому глечиком заїхати треба, бо "хороший руцкій" тільки в чорному пакеті!";

"Морген – це безпринципне дно…";

"Українізація – це репарації кожного з червоним паспортом. А не годування з ложечки ікрою".

У коментарі Фактам ICTV Адель Асанті розповіла, що спільні знайомі запросили її та Христину на концерт росіянина. За словами Адель, це частина "інформаційної війни".

"Я не знала, якою буде реакція на такий перфоманс. Можна ж і на горіхи отримати. Та розуміла, що буде багато хейту через цю історію. Але мене приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською “дякую”. Інформаційна війна може бути різною і такою, зокрема. Інстаграм в наш час це засіб донести інформацію. Хто слідкує за моїм життям, знає, що це не перша моя акція, коли я привертаю увагу до України", – заявила Адель.