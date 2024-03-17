42-річна Лілія Ребрик розчулила мережу першими кадрами новонародженої донечки
Джерело:Лілія Ребрик
16 березня Лілія Ребрик втретє стала мамою донечки. Знаменитість вже поділилася світлинами новонародженої Адель.
Милі фото чоловіка телеведучої з дочкою зворушили мережу. Крім того, Лілія поділилася, як почувається після пологів.
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Який вигляд має новонароджена донечка Лілії Ребрик
Знаменитість опублікувала відео з нарізкою кадрів Адель, яка постала у боді з полуничним принтом.
Взагалі загубилася: де ніч, а де день. І це тільки початок. У нас все добре. Таке враження, що ти не в пологовому будинку, а просто десь на відпочинку. Харчування мене підкорило ще з попередніх пологів. Це справжні кулінарні шедеври. Вишукано, смачно і корисно,
– розповіла телеведуча.
Лілія Ребрик розповіла, як почувається після пологів / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про вагітність Лілії Ребрик
- У жовтні 2023 року телеведуча повідомила, що чекає на третю дитину. Вони з чоловіком виховують ще двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну.
- На перших місяцях вагітності Лілія розповідала, що планує народжувати лише в Україні.
- Стать дитини зіркове подружжя дізналося під час гендер-паті, яку організували на подвір'ї власного будинку. Тоді Ребрик здогадувалася, що буде матір'ю дівчинки. Водночас вона розповідала, що їй було б цікаво виховати хлопчика. Тим часом чоловік ведучої Андрій Дикий впевнено прогнозував, що народиться дівчинка.
- Вже 16 березня на світ з'явилася Дика Адель Андріївна. Дівчинка важить 3,5 кілограма і має зріст 52 сантиметри.