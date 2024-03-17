42-річна Лілія Ребрик розчулила мережу першими кадрами новонародженої донечки

16 березня Лілія Ребрик втретє стала мамою донечки. Знаменитість вже поділилася світлинами новонародженої Адель.

Милі фото чоловіка телеведучої з дочкою зворушили мережу. Крім того, Лілія поділилася, як почувається після пологів.

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Який вигляд має новонароджена донечка Лілії Ребрик

Знаменитість опублікувала відео з нарізкою кадрів Адель, яка постала у боді з полуничним принтом.

Взагалі загубилася: де ніч, а де день. І це тільки початок. У нас все добре. Таке враження, що ти не в пологовому будинку, а просто десь на відпочинку. Харчування мене підкорило ще з попередніх пологів. Це справжні кулінарні шедеври. Вишукано, смачно і корисно,

– розповіла телеведуча.

Лілія Ребрик розповіла, як почувається після пологів / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про вагітність Лілії Ребрик