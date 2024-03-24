Лілія Ребрик розсекретила значення імені новонародженої доньки: "Має прихований сенс"

Телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий втретє стали батьками дівчинки. Для доньки вони обрали незвичне ім'я Аделіна. Як виявилося, воно має таємниче значення.

Знаменитість зізналася, що їй вже "несила більше мовчати", тож вона розсекретила значення імені третьої дитини. З'ясувалося, що розгадка дуже проста.

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Що означає ім'я новонародженої доньки Лілії Ребрик

Ім'я Аделіна містить літери, які представляють кожного члена родини. Зокрема, ініціали "а", "д" та "л" відповідають іменам Андрія, Діани та Лілії, а склад "на" зустрічається в імені середньої доньки Поліни.

Для всіх, хто так важко переживає, що ім'я нашої третьої донечки Аделіна. Несила більше мовчати… Розгадка дуже і дуже проста,

– поділилася зіркова мамуся.

Що відомо про третю доньку Ребрик