Лілія Ребрик втретє стала мамою: зірка назвала стать та ім'я дитини
Джерело:Лілія Ребрик
Акторка Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий стали батьками втретє. Вони поділилися першим знімком з пологового будинку.
Ведуча й акторка повідомила радісну новину на особистій сторінці. Її сім'я поповнилась ще однією дитиною.
До слова Тоня Матвієнко розсекретила, яке прізвище носить її молодша донька: "Це було рішення Арсена"
Лілія Ребрик втретє стала мамою
Лілія Ребрик та Андрій Дикий не стали тримати інтригу, а тому одразу назвали ім'я доньки – Аделіна. Вони поділилися зворушливим фото з дівчинкою, де показали лише її крихітну ручку.
Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко,
– написала Лілія Ребрик.
Лілія Ребрик стала мамою втретє / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
У коментарях під дописом їх вітають колеги, шанувальники та українські знаменитості:
- Ольга Сумська: "Боже! Яке щастя! Ми всі чекали! Лілю, Андрію, наші дорогі! Вітаємо! Обіймаємо! Радіємо";
- Григорій Решетник: "Найщиріші вітання! Щастячка величезного вам";
- Анатолій Анатоліч: "Дуже радію за вас";
- Юрій Горбунов: "Яке щастя! Вітаємо! Хай росте здоровою і щасливою під мирним небом!";
- Джамала: "Вітаю. Яка чудова новина! Здоров’я міцного мамі і принцесі".
Ребрик і Дикий стали багатодітними батьками
- Андрій Дикий та Лілія Ребрик познайомилися на турнірі з бальних танців. Згодом вони знову зустрілися на шоу "Танці з зірками", де стали парою. Під кінець проєкту вони зрозуміли, що хочуть бути разом. Влітку 2011 року Андрій зробив Лілії пропозицію, а вже в грудні вони одружилися.
- Через рік у подружжя народилась старша донька Діана. Вже через 5 років, у 2018, Лілія Ребрик та Андрій Дикий стали батьками вдруге – на світ з'явилась донька Поліна.
- У жовтні Лілія Ребрик повідомила, що вагітна втретє. Вона зізналась, що народжуватиме в Україні.