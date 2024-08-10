Фронтмен Imagine Dragons продемонстрував підтримку Україні на концерті: щире відео

Гурт Imagine Dragons днями провів концерт у Канаді, в місті Торонто. Під час виступу колектив вкотре підтримав Україну у війні.

Варто зазначити, що гурт від початку вторгнення заявив про свою позицію щодо війни. Соліст колективу Ден Рейнольдс під час концертів вигукує гасла підтримки та підіймає жовто-блакитні прапори.

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Це він зробив і на концерті в Торонто. Під час виконання пісні Whatever It Takes співак загорнувся в український прапор і став на коліна перед глядачами. Водночас інший стяг він повісив на мікрофонну стійку. Таким чином, чоловік вкотре продемонстрував свою підтримку Україні. Публіка відреагувала на такий жест гучними оплесками й криками.

Зазначимо, музиканти стали послами української фандрейзингової платформи United24 та залучає українців до знімань своїх кліпів. Так, 14-річний Сашко, родом із села Новогригорівка Миколаївської області, знявся у відеороботі на композицію Crushed. Кліп розповідає про прагнення юнака відновити свій зруйнований дім. Після знімань хлопець завітав на концерт гурту в Польщі, де на сцені підняв жовто-блакитний прапор.