Зустріч Сашка з Новогригорівки з режисером Таєм Арнольдом буквально змінила його життя. Восени 2022 року росіяни зруйнували його будинок, та після участі у зйомках кліпу Imagine Dragons йому захотіло допомогти тисячі людей.

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Сашку відновили будинок

Координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, що Сашкові надходила величезна кількість слів підтримки та пропозиції купити квартиру в будь-якому місті в Україні. Але хлопець відмовлявся їхати з рідної Новогригорівки.

Мережа мультимаркетів "Аврора", яка є партнером UNITED24 виділила кошти на відновлення зруйнованого дому хлопця.

Ми щасливі, що минулого тижня Тай Арнольд особисто передав Сашкові та його мамі ключі від чудового, просторого і дуже гарного будинку,

– розповіла Ярослава Гресь.

Як одне відео змінило життя:

У домі хлопця не залишилося нічого, що б вціліло. Руїни будинку довелося знести та заново закласти новий фундамент. Також додали терасу, про яку мріяла мама Сашка, та укриття. Будівництво тривало пів року.

Як Сашко став гером кліпу

Оператор Imagine Dragons Тай Арнольд два місяці подорожував Україною: доставляв гуманітарну допомогу та інше. Він завітав і на Миколаївщину та зустрівся з Сашком, який гуляв між зруйнованими будинками свого села. Його історія надихнула Тая Арнольда на створення кліпу. Це допомогло мільйонам людей побачити життя українців під пісню Imagine Dragons Crushed.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн