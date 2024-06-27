Важливо, що це він зробив не вперше. Американський рок-гурт підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Так, на концерті під час виконання хіта It's Time, випущеного 12 років тому, Ден Рейнольдс помітив український прапор з написом "STOP WAR" у перших рядах фан-зони. Не вагаючись, співак взяв стяг на сцену, піднявши його високо над головою. Протягом усього виконання пісні вокаліст тримав синьо-жовтий прапор, періодично показуючи знак "V" – символ перемоги. Цей жест набув особливого значення в контексті війни в Україні. Рейнольдс не обмежився лише демонстрацією прапора – наприкінці пісні він поцілував плакат, ще раз підкресливши свою підтримку українському народу.
Що відомо про позицію Imagine Dragons щодо російсько-української війни
- Фронтмен колективу Ден Рейнольдс публічно висловив підтримку Україні у своїх соцмережах вже в лютому 2022 року. До того ж бенд скасував заплановані виступи в Україні та Росії в рамках свого світового турне.
- Музиканти долучилися до міжнародного благодійного онлайн-марафону на підтримку України навесні 2022 року.
- Під час своїх концертів у різних країнах Європи Рейнольдс неодноразово підіймав український прапор на сцені та звертався до українського народу зі словами підтримки.
- Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24, зосередившись на напрямку медичної допомоги. Гурт також випустив музичне відео за участю 14-річного українця з Миколаївщини. На концерті в Польщі музиканти запросили Сашка на сцену, де разом тримали синьо-жовтий стяг.
- У грудні 2023 року під час виступу Рейнольдс знову продемонстрував підтримку України, піднявши та поцілувавши український прапор, вигукуючи слова солідарності та залишивши на прапорі свій автограф.