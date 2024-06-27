Важливо, що це він зробив не вперше. Американський рок-гурт підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Так, на концерті під час виконання хіта It's Time, випущеного 12 років тому, Ден Рейнольдс помітив український прапор з написом "STOP WAR" у перших рядах фан-зони. Не вагаючись, співак взяв стяг на сцену, піднявши його високо над головою. Протягом усього виконання пісні вокаліст тримав синьо-жовтий прапор, періодично показуючи знак "V" – символ перемоги. Цей жест набув особливого значення в контексті війни в Україні. Рейнольдс не обмежився лише демонстрацією прапора – наприкінці пісні він поцілував плакат, ще раз підкресливши свою підтримку українському народу.

Що відомо про позицію Imagine Dragons щодо російсько-української війни