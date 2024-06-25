Під музичний супровід: Андрій Хливнюк показав, як вирушає з побратимами на бойове завдання
Джерело:Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк, який захищає Україну, поділився новим відео. Він показав, як вирушає з побратимами на виконання бойового завдання.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зараз перебуває у своєму підрозділі. На своїй сторінці він поділився жартівливим роликом.
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Андрій Хливнюк показав, як він з побратимами вирушав на виконання бойового завдання. Співак підіймав настрій собі та іншим, співаючи свій хіт "Хвилюватися немає причин".
З таким музичним супроводом ми їдемо на роботу,
– прокоментував побратим Андрія Хливнюка.
Андрій Хливнюк по дорозі на бойове завдання: відео
У коментарях під роликом шанувальники підтримують артиста та закликають його берегти себе. Також фани дякують лідеру "Бумбокса" за його творчість.
- "Бережіть себе, ваша творчість дуже потрібна людям";
- "Такий справжній. Такий наш. Бережіть себе! Ще хочу багато разів побувати на ваших концертах!";
- "Люблю! Прямо зараз слухаю пісню "Тримай мене". Бережіть себе";
- "Дякую вам за захист, молюся за військових, щоб Бог беріг кожного";
- "З гумором по житті та влучноспівними вставками".
Чим займається Андрій Хливнюк зараз
- Лідер гурту "Бумбокс" зараз поєднує музичну та військову діяльність. Він продовжує виступати з концертами за кордоном – так Андрій Хливнюк збирає кошти на потреби армії.
- Після повернення до України музикант вирушає на фронт виконувати бойові завдання. Андрій Хливнюк – пілот ударного дрона Punisher, командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.
- Андрій Хливнюк зізнавався, що йому бути артистом легше, ніж військовим. Коли він перебуває за кордоном, то відчуває, ніби займається другорядними справами. Але музикант зауважив, що культурна робота теж є важливою.