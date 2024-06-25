Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зараз перебуває у своєму підрозділі. На своїй сторінці він поділився жартівливим роликом.

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Андрій Хливнюк показав, як він з побратимами вирушав на виконання бойового завдання. Співак підіймав настрій собі та іншим, співаючи свій хіт "Хвилюватися немає причин".

З таким музичним супроводом ми їдемо на роботу,

– прокоментував побратим Андрія Хливнюка.

Андрій Хливнюк по дорозі на бойове завдання: відео

У коментарях під роликом шанувальники підтримують артиста та закликають його берегти себе. Також фани дякують лідеру "Бумбокса" за його творчість.

"Бережіть себе, ваша творчість дуже потрібна людям";

"Такий справжній. Такий наш. Бережіть себе! Ще хочу багато разів побувати на ваших концертах!";

"Люблю! Прямо зараз слухаю пісню "Тримай мене". Бережіть себе";

"Дякую вам за захист, молюся за військових, щоб Бог беріг кожного";

"З гумором по житті та влучноспівними вставками".

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