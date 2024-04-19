Завжди зі мною, – відомий співак заінтригував відповіддю на чутки про роман з піарницею

19 квітня 2024, 10:19
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Джерело:

"Люкс ФМ"

Нещодавно мережею почали ширитися чутки про роман лідера БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ з піарницею гурту Юліаною. Сергій Танчинець вперше зізнався, чи зайняте зараз його серце.

Артист неохоче розмовляє про особисте життя, майже не говорив про розлучення із вже ексдружиною Ганною, з якою прожив у шлюбі майже 15 років. Однак на нові плітки таки відповів кілька слів. 

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Що Сергій Танчинець каже про роман з піарницею 

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ має таємний роман з піарницею Юліаною. Ба більше, нібито саме ця дівчина стала причиною розлучення Танчинця. Ще більше пліток спровокувало спільне фото Сергія та Юліани, яке він опублікував у своєму інстаграмі. На світлині артист ніжно обіймає дівчину та цілує її в шию.

З відповіддю на такі чутки виконавець не забарився. Він заявив, що його кохана завжди з ним, але не назвав її ім'я.

Моя кохана в моєму серці. Вона завжди зі мною, в залі чи не в залі. Я не коментую своє особисте життя,
– сказав Танчинець. 

Інтерв'ю Сергія Танчинця: дивіться відео онлайн

Що відомо про попередній шлюб Танчинця

  • Сергій та Ганна познайомилися 16 років тому на зйомках кліпу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Між ними одразу виникла симпатія. 

  • Батьки Ганни були проти цих стосунків, хотіли, щоб донька вийшла заміж за дипломата. Однак, закохані все-таки одружилися.

  • У 2009 році дівчина народила доньку, яку назвали Анастасією. Через дев'ять років у пари народився син Лук'ян.

  • Танчинець рідко говорить про особисте життя, однак завжди з теплом та любов'ю згадував дружину. Тому, коли у вересні 2023 року оголосив про розлучення, це стало шоком для всіх шанувальників. 

Автор: Христина Кобак