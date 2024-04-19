Завжди зі мною, – відомий співак заінтригував відповіддю на чутки про роман з піарницею
Джерело:"Люкс ФМ"
Нещодавно мережею почали ширитися чутки про роман лідера БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ з піарницею гурту Юліаною. Сергій Танчинець вперше зізнався, чи зайняте зараз його серце.
Артист неохоче розмовляє про особисте життя, майже не говорив про розлучення із вже ексдружиною Ганною, з якою прожив у шлюбі майже 15 років. Однак на нові плітки таки відповів кілька слів.
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Що Сергій Танчинець каже про роман з піарницею
Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ має таємний роман з піарницею Юліаною. Ба більше, нібито саме ця дівчина стала причиною розлучення Танчинця. Ще більше пліток спровокувало спільне фото Сергія та Юліани, яке він опублікував у своєму інстаграмі. На світлині артист ніжно обіймає дівчину та цілує її в шию.
З відповіддю на такі чутки виконавець не забарився. Він заявив, що його кохана завжди з ним, але не назвав її ім'я.
Моя кохана в моєму серці. Вона завжди зі мною, в залі чи не в залі. Я не коментую своє особисте життя,
– сказав Танчинець.
Інтерв'ю Сергія Танчинця: дивіться відео онлайн
Що відомо про попередній шлюб Танчинця
Сергій та Ганна познайомилися 16 років тому на зйомках кліпу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Між ними одразу виникла симпатія.
Батьки Ганни були проти цих стосунків, хотіли, щоб донька вийшла заміж за дипломата. Однак, закохані все-таки одружилися.
У 2009 році дівчина народила доньку, яку назвали Анастасією. Через дев'ять років у пари народився син Лук'ян.
Танчинець рідко говорить про особисте життя, однак завжди з теплом та любов'ю згадував дружину. Тому, коли у вересні 2023 року оголосив про розлучення, це стало шоком для всіх шанувальників.