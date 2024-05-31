Днями Lida Lee не лише повернулась до соціальних мереж і творчості, але й випустила нову пісню та кліп "Сама". У ньому знявся захисник і шоумен Даніель Салем.

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В інстаграм-сторіз Lida Lee тепло висловилась про взаємини з Даніелем Салемом. Він був першою людиною, яка підтримала співачку у важкий період. У кліпі Салем став уособленням мужності та сміливості. Захисник втілив збірний образ людей, що завжди готові підставити плече своїм близьким.

У кожного в житті має бути людина, яка тебе підтримає... Вчасно. Щоб була та перша людина, яка скаже: "Ти зможеш!" Даніель став тим, хто підтримав одним із перших,

– висловилась Lida Lee про стосунки з шоуменом.



Даніель Салем у кліпі співачки / Фото з інстаграм-сторіз

Даніель Салем та Lida Lee: особисте життя зірок