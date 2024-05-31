Днями Lida Lee не лише повернулась до соціальних мереж і творчості, але й випустила нову пісню та кліп "Сама". У ньому знявся захисник і шоумен Даніель Салем.
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В інстаграм-сторіз Lida Lee тепло висловилась про взаємини з Даніелем Салемом. Він був першою людиною, яка підтримала співачку у важкий період. У кліпі Салем став уособленням мужності та сміливості. Захисник втілив збірний образ людей, що завжди готові підставити плече своїм близьким.
У кожного в житті має бути людина, яка тебе підтримає... Вчасно. Щоб була та перша людина, яка скаже: "Ти зможеш!" Даніель став тим, хто підтримав одним із перших,
– висловилась Lida Lee про стосунки з шоуменом.
Даніель Салем у кліпі співачки / Фото з інстаграм-сторіз
Даніель Салем та Lida Lee: особисте життя зірок
- Захисник Даніель Салем минулого року зізнався, що розлучився з дружиною Мариною після 17 років у шлюбі. На думку ресторатора, однією з причин розлучення стало те, що вони обоє дуже ревниві.
- Lida Lee натомість приховувала своє особисте життя. Минулого року вона розповідала, що має стосунки – зустрічається з музикантом, особу якого так і не розкрила.
- Однак через спільні проєкти в мережі ходило чимало чуток про те, що Lida Lee та Даніель Салем зустрічаються. Співачка спростовувала усі плітки, але додавала, що їй байдуже на обговорення.