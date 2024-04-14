На тлі чуток про алкогольну залежність: Lida Lee вперше вийшла на сцену

13:25

Мережею активно шириться інформація про алкозалежність 33-річної співачки Lida Lee, яка раніше була беквокалісткою Монатіка. Деякі користувачі підозрювали, що через це виконавиця може більше не з'явитися на великій сцені. Втім, вона довела протилежне.