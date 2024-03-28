Леонардо Ді Капріо одружується з відомою італійською моделлю, – ЗМІ

У пресі заговорили про можливі плани Леонардо Ді Капріо одружитися. Його обраниця покрасувалася на публіці з обручкою на безіменному пальці.

Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо не розповідає про особисте життя. Новини щодо його стосунків повідомляють лиш папараці, які фотографують актора з тою чи іншою обраницею.

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Леонардо Ді Капріо, можливо, одружується

Тепер Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті підігріли чутки про заручини. Італійська модель пообідала з актором у мексиканському ресторані в Лос-Анджелесі. На безіменному пальці Черетті було неможливо не помітити масивну каблучку.

Поки що невідомо, чи справді знаменитість освідчився коханій. Однак до цього Вітторія не з'являлася на публіці з такою прикрасою.

Що відомо про стосунки пари