Леді Роуз Генбері вперше відповіла на чутки про роман з принцом Вільямом: чи була зрада
Джерело:Business Insider
Американський комік і ведучий Стівен Колберт на своєму шоу спричинив хвилю чуток про роман принца Вільяма з Роуз Генбері, маркізою Чолмонделей. Через це леді Роуз довелося зробити офіційну заяву.
Адвокати маркізи поширили офіційне звернення від її імені, зазначивши хибність пліток.
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Чи є Роуз Генбері коханкою принца Вільяма
Чутки та теорії щодо стосунків між леді Роуз Генбері і принцом Вільямом почали ширитися ще у 2019 році.
Водночас Стівен Колберт припустив, що зникнення Кейт Міддлтон може бути тісно пов'язане з новим романом її чоловіка, вказавши при цьому на Роуз Генбері.
Боюсь, у мене тривожні новини про королівську сім'ю Англії. Інтернет–детективи припускають, що відсутність Кейт може бути пов’язана з романом її чоловіка Вільяма,
– зазначає Стівен Колберт.
Однак, адвокати маркізи спростували всі теорії інтернет–користувачів.
Ці чутки абсолютно неправдиві,
– заявили адвокати Генбері.
Що відомо про леді Роуз
- Колишня модель леді Роуз Генбері до заміжжя працювала помічницею депутата від Консервативної партії Майкла Гоува. Її чоловіком став Девід Роксевідж, який є 7 маркізом Чолмонделі. А його маєтками керує сама ж Генбері.
- У подружжя народилося троє дітей – сини Александр і Олівер та донька Айріс. Вони живуть у маєтку Хоутон-Холл у Норфолку, що в східній Англії.
- Родину Роуз Генбері із королівською пов’язує сімейна історія: її бабуся по материнській лінії, леді Елізабет Ламберт, була однією з восьми подружок нареченої на весіллі покійної королеви Єлизавети ІІ з покійним принцом Філіпом.