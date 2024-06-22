Lama відверто прокоментувала 18-річну різницю у віці з чоловіком

Українська співачка Lama зізналася, чи відчуває 18-річну різницю у віці зі своїм коханим Романом. Водночас артистка розповіла про реакцію батьків обранця на стосунки зірок.

З нагоди Дня сім'ї виконавиця вперше за довгий час показала свого коханого. Шанувальники співачки були раді побачити її щасливою.

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Lama зазначила, що вік для неї не є проблемою. До того ж вона впевнена, що важливий більше внутрішній стан людини. За словами артистки, їй складно сприймати чоловіків, старших за неї, як партнерів, оскільки не асоціює їх з можливістю побудувати стосунки.

Ті, кому 45-50 років, я їх сприймаю більше як старших братів, тата, якихось наставників. Я можу спілкуватися з ними, але вони не асоціюються в мене як партнери. І так само чоловік, якому 25, може бути ментально старшим,

– підкреслила співачка.

Виконавиця вважає, що коли жінка, яка є старшою за чоловіка та має великий досвід, починає зустрічатися з чоловіком, молодшим за неї, то створюється гарна сім'я. Також Lama зізналася, що мама Романа позитивно відреагувала на обраницю сина. Виявляється, жінка є прихильницею творчості артистки.

Вона слухала мою музику. Тепло мене прийняла. Мама старша за мене на п'ять років. Знаєш, скільки в нас усього спільного?! Я хотіла сказати про те, що життя в рамки не покладеш. Жити потрібно якось розширено,

– поділилася Lama.

Що відомо про стосунки Lama з Романом