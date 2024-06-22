Lama відверто прокоментувала 18-річну різницю у віці з чоловіком
Джерело:OBOZ.LIFE
Українська співачка Lama зізналася, чи відчуває 18-річну різницю у віці зі своїм коханим Романом. Водночас артистка розповіла про реакцію батьків обранця на стосунки зірок.
З нагоди Дня сім'ї виконавиця вперше за довгий час показала свого коханого. Шанувальники співачки були раді побачити її щасливою.
Не пропустіть Пі*да домашнім, – Кацурін похизувався дорогим подарунком від Дорофєєвої
Lama зазначила, що вік для неї не є проблемою. До того ж вона впевнена, що важливий більше внутрішній стан людини. За словами артистки, їй складно сприймати чоловіків, старших за неї, як партнерів, оскільки не асоціює їх з можливістю побудувати стосунки.
Ті, кому 45-50 років, я їх сприймаю більше як старших братів, тата, якихось наставників. Я можу спілкуватися з ними, але вони не асоціюються в мене як партнери. І так само чоловік, якому 25, може бути ментально старшим,
– підкреслила співачка.
Виконавиця вважає, що коли жінка, яка є старшою за чоловіка та має великий досвід, починає зустрічатися з чоловіком, молодшим за неї, то створюється гарна сім'я. Також Lama зізналася, що мама Романа позитивно відреагувала на обраницю сина. Виявляється, жінка є прихильницею творчості артистки.
Вона слухала мою музику. Тепло мене прийняла. Мама старша за мене на п'ять років. Знаєш, скільки в нас усього спільного?! Я хотіла сказати про те, що життя в рамки не покладеш. Жити потрібно якось розширено,
– поділилася Lama.
Що відомо про стосунки Lama з Романом
- Закохані вже разом понад сім років. Як зізналася співачка, у неї з коханим є багато спільного, зокрема інтереси та мислення. Також вона з чоловіком має духовний зв'язок.
- Lama зазначила, що Роман – розумний і зрілий чоловік, з яким вона не відчуває 18-річної різниці у віці.
- Коханий співачки працює у фінансовій сфері. Йому вдається приділяти увагу як сім'ї, так і роботі.