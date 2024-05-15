Зазвичай, виконавиця рідко ділиться з шанувальниками сімейними світлинами. Тому її фанати були раді побачити нові кадри з обранцем.
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Яке фото опублікувала Lama
Артистка опублікувала світлину, на якій постає разом з коханим чоловіком Романом. Співачка одягнена в зелений світшот, а її обранець – у чорну футболку та джинсову куртку. Свій образ він доповнив чорними сонцезахисними окулярами.
Lama привітала українців зі святом та зізналася, що найціннішим у її житті є родина.
Найбільша цінність мого життя – родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості одне одного. У своїй сім'ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов – це святилище, яке живить і підтримує мене,
– запевнила співачка.
Що відомо про стосунки Lama з Романом
- Пара вже разом понад сім років. За словами жінки, вона з чоловіком має духовний зв'язок, спільні інтереси та однакове мислення.
- Lama зізналася, що не відчуває 18-річну різницю у віці з Романом.
- Вона описала його, як дуже розумну та зрілу людину.
- До того ж Роман працює у фінансовій сфері. Він збалансовано приділяє увагу роботі та сім'ї, за словами співачки.