Вперше за довгий час: співачка Lama показала чоловіка, який молодший за неї на 18 років

Українська співачка Lama з нагоди Міжнародного дня сім'ї вирішила порадувати прихильників новим контентом. Так, артистка опублікувала спільне фото з коханим, який молодший за неї на 18 років.

Зазвичай, виконавиця рідко ділиться з шанувальниками сімейними світлинами. Тому її фанати були раді побачити нові кадри з обранцем.

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Яке фото опублікувала Lama

Артистка опублікувала світлину, на якій постає разом з коханим чоловіком Романом. Співачка одягнена в зелений світшот, а її обранець – у чорну футболку та джинсову куртку. Свій образ він доповнив чорними сонцезахисними окулярами.

Lama привітала українців зі святом та зізналася, що найціннішим у її житті є родина.

Найбільша цінність мого життя – родина! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистості одне одного. У своїй сім'ї я завжди знаходжу відраду, силу та безмежну любов – це святилище, яке живить і підтримує мене,

– запевнила співачка.

Що відомо про стосунки Lama з Романом