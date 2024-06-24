Це політичне замовлення, – Ірина Сопонару висловилась про хейт, який спрямований на "Квартал 95"

Останнім часом студія "Квартал 95" все частіше потрапляє у гучні скандали в мережі. Нещодавній виступ колективу, де вони показали пародію на ситуацію з Олександром Ярмошевичем, воєнкомом з Рівного, який цілувався з колегами на робочому місці, дуже захейтили. У відповідь на негативні коментарі, одна з учасниць студії, Ірина Сопонару, висловилась про ситуацію.

Вона вважає, що критика в інтернеті може мати політичне підґрунтя. За її словами, творчість "Кварталу" наразі перебуває під пильним наглядом окремих представників політичних кіл.

Вас також може зацікавити Ірина Сопонару вперше розповіла деталі про своє весілля з британцем та показала фото зі свята

Ірина Сопонару думає, що якби засновником "Кварталу 95" не був Володимир Зеленський, то про вищезгадані номери ніхто не говорив би.

Попередні роки "Квартал" ніхто не чіпав. Я розумію звідки ростуть ноги. Це політичне замовлення. Тому що у нас на носі вибори президента і хтось рветься до влади так, що готовий цей "Квартал" дискредитувати з усіх боків. Я не розумію, як можна не бачити зв'язку між цим. Між цими двома подіями,

– пояснила акторка.

Вона підкреслила, що номер про начальника Рівненського ТЦК вважає смішним, тож хейт, на її погляд, висмоктаний з пальця.

Мене нічого не збентежило. Ця ситуація сталася. Ми її не придумали. Вона розлетілася, і всі посміялися з цього. Це ж не ми придумали її. Це пародія. Там ми нікого не ображаємо. Мені здається, що навіть якось намагалися виправдати це. Єдина претензія, яка може бути, це те що ми у військовій формі. Так ми ж актори. Актори в кіно теж одягають військову форму. Ми військових дуже любимо, поважаємо, багато допомагаємо,

– сказала зірка "Кварталу 95".

Водночас знаменитість перепросила, якщо їхній жарт когось справді зачепив за живе.

Якщо ми когось образили, то нам дуже соромно. Ми не хотіли когось образити. Не це наша мета. Ми хочемо, щоб людям у цей час було трошки веселіше. Я не вірю що це ідейний хейт,

– підсумувала Сопонару.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

Про який саме номер йдеться

Об'єктом глузувань тоді став Олександр Ярмошевич – начальник Рівненського територіального центру комплектування, який потрапив під хвилю громадського осуду після оприлюднення відеоматеріалів. На записах видно, як чиновник на робочому місці цілувався з різними жінками-підлеглими.

Артисти "Кварталу" відреагували на цей інцидент у їм властивій манері. У новому випуску програми акторки, які грали співробітниць ТЦК, натякали новій колезі на специфічні "правила" їхнього колективу. Начебто керівник використовував систему поцілунків та інтимних доторків для шифрування від російських спецслужб під кодовою назвою "ДПО" – "дотики-поцілунки-обнімашки".

Згодом з'ясовується, що начальник за допомогою язика "визначив російськомовну щелепу" і зрозумів, хто був шпигункою серед професійного складу.

Головну чоловічу роль у виставі виконав комік Андрій Рибак, який на публіці "лапає" колег за сценарієм. У номері "засвітилася" також гумористки Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова та Олександра Машлятіна.