Про те, як започаткувалась ця ініціатива та які виконує завдання на фронті, співак, військовослужбовець, очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга розповів 24 Каналу. Він зазначив, що проєкт розширюється та залучає все більше учасників.
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Потрібно мати здібності до психотерапії
У перші місяці війни він самостійно виступав з концертами у військовий частинах, на фронті, зокрема на Миколаївському напрямку.
В червні 2022 року Саша Чемеров, який був волонтером у Львові, активно допомагав "Азову" і мав благодійний фонд "Культурний опір", повернувся в Київ. 12 червня ми разом виступили в військовому госпіталі. Я побачив, що разом ми значно ефективніше працюємо, і Саша запропонував долучити ще людей,
– зазначив співак.
Він почав шукати у війську свідомих культурних діячів, які до того ж мали володіти знаннями щодо психотерапії або мати здібності до них.
Надалі ці знання ми допомагаємо здобути на різноманітних курсах або програмах підвищення кваліфікації,
– пояснив Сєрга.
Далі до проєкту підтягнулися Олександр Ярмак, Моїсей Бондаренко, Женю Галіча, який був на першому виступі "Культурного десанту".
Одною з важливих складових проєкту був пошук можливостей організації відряджень.
Армія – це дуже сувора система, просто поїхати поспівати пісні не можна. Потрібно пояснити мету, показати результати. Коли приїжджаємо, заміряємо морально-психологічний стан до початку роботи, уважно вивчаємо аудиторію з якою працюємо. Тоді аналізуємо та відповідно вибудовуємо програму, а потім звітуємо по кожній зустрічі,
– наголосив співак.
Сєрга зазначив, що "Культурному десанту" доводиться працювати з відказниками, з морально-психологічним станом, бойовою злагодженістю, з повагою до командирів, колосальною втомою.
Знецінювали наративи серіалу "Слово пацана"
"Іноді "Культурний десант" допомагає іншим структурам. Зокрема дуже допомогли СБУ. Нещодавно в Росії пройшов серіал "Слово пацана", який дуже погано вплинув на молоду українську аудиторію. Молодь почала битися "стінка на стінку", слухати саундтреки з серіалу. Це дуже погана тенденція", – підкреслив Коля Сєрга.
"Культурний десант" взявся розв'язати цю проблему. Завдання було розділено на дві складових:
- безпосередньо вплив російського серіалу на українську аудиторію;
- розв'язання проблеми, чому українська молодь захоплена цим серіалом.
Внаслідок роботи "Культурного десанту" в українському медіапросторі з'явилося багато публікацій, які знецінювали меседжі, які були закладені російськими SMM-никами в цей серіал.
"Ми зрозуміли що в наших підлітків, особливо тих, у кого батько зараз на війні або загинув, є дуже велика проблема. Вони не мають чоловічої фігури, яка б виконувала функцію захисту, і тому вони шукають модель поведінки, як себе захистити. І цей серіал підказує одну з таки моделей – деструктивну. Ми почали підключати ветеранську спільноту до виховання та піклування за підлітками", – відзначив очільник "Культурного десанту".
Більше про українських артистів, які воюють на фронті
- Актор Максим Девізоров, зірка серіалу "Перші ластівки" з перших днів війни вступив до лав ЗСУ. Нещодавно він отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороду Девізорову вручили "за вагомий особистий внесок у розвиток українського кінематографа, непохитну відданість справі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України й багаторічну сумлінну службу".
- Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з 2022 року добровільно пішов на фронт, висловився щодо подальшого розвитку подій. Він зазначив, що війна та мобілізація – "це надовго", а тому потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. За його словами, "кожен на своєму рівні" має "долучитися до цієї війни". Це необхідно робити різними способами, щоб війна закінчилася.
- Українська спортсменка Ольга Харлан зворушливо звернулась до Дмитра Дікусара, який бере зараз перебуває на фронті. Харлан разом з Дікусаром брала участь в телешоу "Танці з зірками". Фехтувальниця згадала про танці, які асоціюються з "яскравим, безпечним життям". Також вона згадала Дмитра Дікусара, який "зараз захищає нашу країну" і який "відкрив" її танці. Як зазначила Харлан, хоч життя змінюється, вона вірить в те, що "любов до чогось, що захоплює і щиро хвилює" має залишатися назавжди.