Про те, як започаткувалась ця ініціатива та які виконує завдання на фронті, співак, військовослужбовець, очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга розповів 24 Каналу. Він зазначив, що проєкт розширюється та залучає все більше учасників.

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Потрібно мати здібності до психотерапії

У перші місяці війни він самостійно виступав з концертами у військовий частинах, на фронті, зокрема на Миколаївському напрямку.

В червні 2022 року Саша Чемеров, який був волонтером у Львові, активно допомагав "Азову" і мав благодійний фонд "Культурний опір", повернувся в Київ. 12 червня ми разом виступили в військовому госпіталі. Я побачив, що разом ми значно ефективніше працюємо, і Саша запропонував долучити ще людей,

– зазначив співак.

Він почав шукати у війську свідомих культурних діячів, які до того ж мали володіти знаннями щодо психотерапії або мати здібності до них.

Надалі ці знання ми допомагаємо здобути на різноманітних курсах або програмах підвищення кваліфікації,

– пояснив Сєрга.

Далі до проєкту підтягнулися Олександр Ярмак, Моїсей Бондаренко, Женю Галіча, який був на першому виступі "Культурного десанту".

Одною з важливих складових проєкту був пошук можливостей організації відряджень.

Армія – це дуже сувора система, просто поїхати поспівати пісні не можна. Потрібно пояснити мету, показати результати. Коли приїжджаємо, заміряємо морально-психологічний стан до початку роботи, уважно вивчаємо аудиторію з якою працюємо. Тоді аналізуємо та відповідно вибудовуємо програму, а потім звітуємо по кожній зустрічі,

– наголосив співак.

Сєрга зазначив, що "Культурному десанту" доводиться працювати з відказниками, з морально-психологічним станом, бойовою злагодженістю, з повагою до командирів, колосальною втомою.

Важливо! "Культурний десант" працює приблизно чотири дні у бригаді, до якої приряджений. Він пропрацьовує всі проблемні місця бригади, а потім звітує про роботу, яка зроблена. Потім з'являється проблематика в іншому місці, і "Культурний десант" викликають туди. Запитів, за словами Колі Сєрги, більше, ніж "Культурний десант" встигає опрацювати. Саме тому проєкт постійно розширюється, і зараз він складається з 6 груп, які працюють щоденно. В "Культурному десанті" є люди, які відповідають за роботу з уявою, з формою – це зазвичай гумор, є люди, які відповідають за переконання, за цінності, є ті, хто пропрацьовують вірування та призначення.

Знецінювали наративи серіалу "Слово пацана"

"Іноді "Культурний десант" допомагає іншим структурам. Зокрема дуже допомогли СБУ. Нещодавно в Росії пройшов серіал "Слово пацана", який дуже погано вплинув на молоду українську аудиторію. Молодь почала битися "стінка на стінку", слухати саундтреки з серіалу. Це дуже погана тенденція", – підкреслив Коля Сєрга.

"Культурний десант" взявся розв'язати цю проблему. Завдання було розділено на дві складових:

безпосередньо вплив російського серіалу на українську аудиторію;

розв'язання проблеми, чому українська молодь захоплена цим серіалом.

Внаслідок роботи "Культурного десанту" в українському медіапросторі з'явилося багато публікацій, які знецінювали меседжі, які були закладені російськими SMM-никами в цей серіал.

"Ми зрозуміли що в наших підлітків, особливо тих, у кого батько зараз на війні або загинув, є дуже велика проблема. Вони не мають чоловічої фігури, яка б виконувала функцію захисту, і тому вони шукають модель поведінки, як себе захистити. І цей серіал підказує одну з таки моделей – деструктивну. Ми почали підключати ветеранську спільноту до виховання та піклування за підлітками", – відзначив очільник "Культурного десанту".

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