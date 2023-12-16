Він зізнався, що не хоче дожити до того моменту, коли жінок та дітей будуть ображати через мову, якою вони не розмовляють. На його думку, це неправильно.
До теми Це надовго, – Андрій Хливнюк, який воює в ЗСУ, висловився про війну та мобілізацію
Андрій Хливнюк висловився про мовне питання
Артист засудив будь-яку форму дискримінації за мовною ознакою. Він вважає, що в Україні всі говоритимуть українською, втім це довгий та важкий процес, який не може відбутися в одну секунду.
Не хочу дожити до того моменту, коли хтось образить жінку чи дитину через те, що вона не знає мови країни, в якій опинилася раптово чомусь. Може, навіть і транзитом. Не хочу дискримінації за мовною ознакою. Побутової дискримінації, я цього не хочу. Я цього не бачу на фронті й в тилу. Усі чітко розуміють, хто є хто. У тилу ця боротьба має екзистенційну мету. Ми маємо вижити як нація і квоти важливі. Це дуже важливо. Але не зробиться це так просто,
– зазначив співак.
Водночас виконавець навів успішний досвід країн Балтії та закликав впроваджувати їхні стратегії в Україні.
"У нас є приклад балтійських країн, який ми маємо втілити в життя. Він є дієвим. Польський і чеський приклад спрацювали. От давайте його втілювати. Але полювання на відьом – це ж робесп'єрщина", – підкреслив військовий.
Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн
Скандал з Іриною Фаріон
- У випуску "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця та колишня депутатка викликала обурення своєю різкою реакцією на твердження ведучої про те, що в українській армії багато російськомовних солдатів. Фаріон назвала їх "руськими" та "збродом".
- Згодом вона в телеграм-каналі поділилася скриншотом із листом підтримки від студента, який проживає в тимчасово окупованому Криму. Цей лист містив особисту інформацію хлопця, що призвело до втручання російських спецслужб. Це теж розгнівало людей.
- Пізніше СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження.
- Крім того, голова МОН Оксен Лісовий офіційно повідомив про звільнення мовознавиці з "Львівської політехніки". Відомо, що Ірина Фаріон подала до суду на університет через звільнення.