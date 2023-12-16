Він зізнався, що не хоче дожити до того моменту, коли жінок та дітей будуть ображати через мову, якою вони не розмовляють. На його думку, це неправильно.

До теми Це надовго, – Андрій Хливнюк, який воює в ЗСУ, висловився про війну та мобілізацію

Андрій Хливнюк висловився про мовне питання

Артист засудив будь-яку форму дискримінації за мовною ознакою. Він вважає, що в Україні всі говоритимуть українською, втім це довгий та важкий процес, який не може відбутися в одну секунду.

Не хочу дожити до того моменту, коли хтось образить жінку чи дитину через те, що вона не знає мови країни, в якій опинилася раптово чомусь. Може, навіть і транзитом. Не хочу дискримінації за мовною ознакою. Побутової дискримінації, я цього не хочу. Я цього не бачу на фронті й в тилу. Усі чітко розуміють, хто є хто. У тилу ця боротьба має екзистенційну мету. Ми маємо вижити як нація і квоти важливі. Це дуже важливо. Але не зробиться це так просто,

– зазначив співак.

Водночас виконавець навів успішний досвід країн Балтії та закликав впроваджувати їхні стратегії в Україні.

"У нас є приклад балтійських країн, який ми маємо втілити в життя. Він є дієвим. Польський і чеський приклад спрацювали. От давайте його втілювати. Але полювання на відьом – це ж робесп'єрщина", – підкреслив військовий.

Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн

Скандал з Іриною Фаріон