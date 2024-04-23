Тепер знаю, що таке кохання, – блогерка Ксюша Манекен заручилася і показала свого обранця
23 квітня 2024, 16:53Читать новость на русском
Джерело:Ксюша Манекен
Українська блогерка Ксюша Манекен поділилася з шанувальниками радісною новиною. Інфлюенсерці зробили пропозицію і вона скоро вийде заміж.
До того ж ексескортниця поділилася з фанатами відео зі своїм обранцем. Це перша поява коханого блогерки у неї в соцмережах.
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Хто став обранцем Ксюші Манекен
23 квітня інфлюенсерка опублікувала радісне відео, на якому видно обручку на її пальці. Водночас на кадрах дівчина ніжно цілує свого чоловіка та тримає його за руку. Як виявилося, коханого Ксюші звати Андрій. Він працює у сфері продажу будинків.
"Тепер я знаю, що таке кохання", – підписала щасливі кадри блогерка.
Що відомо про Ксюшу Манекен
- Інфлюенсерка родом з Кременчука. Вона займається фотографією і розвитком свого блогу.
- Протягом трьох років працювала в ескорті, про що публічно розповідала. Згодом відкрила шлюбну агенцію, справами якої активно займалася.
- У березні 2023 року Манекен потрапила у скандал. Річ у тім, що блогерка опублікувала фото відзнаки від ГУР "за сприяння воєнній розвідці України II ступеня". Ксюша пізніше зізналася, що отримала нагороду ще в жовтні 2022 року, однак не захотіла тоді про неї говорити. Про допомогу розвідці інфлюенсерка більше нічого не говорила.
- Протягом певного періоду часу вона публікувала дописи у соцмережах тільки російською мовою. Така позиція блогерки не сподобалась багатьом користувачам. Дівчина відмовлялась переходити на українську, бо вважала, що мова не важлива.
- Також Ксюша висловлювала нечітку позицію щодо окупованого Криму у 2015 – 2016 роках, що активно згадували їй українці. Тоді вона поширювала кадри, де ділилася, що "неважливо, чий Крим". Водночас дівчина заявляла, що після анексії на півострові "поліпшилося життя, і всі це мають визнати".
- Однак, за всі скандальні висловлювання Манекен вибачилася і підписує нові світлини в блозі українською.