Пара оголосила цю новину у своїх соцмережах. Водночас чоловіки зізналися, як назвали своїх малюків.

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Жакмюс і Маестрі стали батьками

Симон та Марко стали батьками двійнят – хлопчика та дівчинки. Подружжя дало своїм дітям незвичайні імена – Мія та Сан. До того ж пара поділилася світлиною, на якій можна побачити маленькі ручки малюків.

Мія та Сан. Ласкаво просимо, наша любове. Ми так сильно вас любимо. З вами наша мрія стала реальністю. Тато Марко і тато Симон,

– підписав фото Маестрі.

Також чоловіки розсекретили дату народження малечі. Мія та Сан з'явилися на світ 20 квітня.

Що відомо про пару Жакмюса та Маестрі