К тому же бывшая эскортница поделилась с фанатами видео со своим избранником. Это первое появление любимого блогера у нее в соцсетях.

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Кто стал избранником Ксюши Манекен

23 апреля инфлюенсер опубликовала радостное видео, на котором видно кольцо на ее пальце. В то же время на кадрах девушка нежно целует своего мужа и держит его за руку. Как оказалось, любимого Ксюши зовут Андрей. Он работает в сфере продажи домов.

"Теперь я знаю, что такое любовь", – подписала счастливые кадры блогерша.

Что известно о Ксюше Манекен