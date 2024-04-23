До того ж ексескортниця поділилася з фанатами відео зі своїм обранцем. Це перша поява коханого блогерки у неї в соцмережах.

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Хто став обранцем Ксюші Манекен

23 квітня інфлюенсерка опублікувала радісне відео, на якому видно обручку на її пальці. Водночас на кадрах дівчина ніжно цілує свого чоловіка та тримає його за руку. Як виявилося, коханого Ксюші звати Андрій. Він працює у сфері продажу будинків.

"Тепер я знаю, що таке кохання", – підписала щасливі кадри блогерка.

Що відомо про Ксюшу Манекен