Стала лауреаткою російської премії: де зараз Ксенія Симонова – переможниця "Україна має талант"

Жінка здобула славу і впізнаваність завдяки участі в низці талант-шоу. Ксенія працює в жанрі пісочної анімації. Її роботи досі вражають глибиною композиції та майстерністю виконання.

Художниця народилась у Криму. За освітою психофізіолог і художник-графік. До 2008 року жінка відкрила власний журнал "Шоколад", у якому працювала артдиректором й ілюстратором, але через кризу його довелось закрити. У той час вона почала писати картини. Як здобула славу та де зараз Ксенія – детальніше в матеріалі Show 24.

Може зацікавити 13 років прожив зі зрадницею Ані Лорак: де зараз Юрій Фальоса, будинок якого, знищили росіяни

Що відомо про кар'єру художниці

У 2009 році жінка пішла на 1 сезон українського шоу "Україна має талант". Вона вразила не тільки суддів, а й усіх глядачів.

Kseniya Simonova – Sand Animation: дивитись відео онлайн

На платформі ютуб виступи Ксенії зібрали декілька десятків мільйонів переглядів. Тоді Симонова виборола перемогу у фіналі проєкті та виграла 1 мільйон гривень. Після такого успіху кар'єра пішла стрімко вгору.

Художниця представляла свої роботи на художніх виставках і конкурсах на міжнародному рівні. У грудні 2009 року Ксенія відкрила першу у світі виставку пісочних картин у євпаторійському театрі імені О. Пушкіна під назвою "Пісочна Людина".

Після проєкту жінка продовжила розвиватись у цьому жанрі художнього мистецтва. До слова, вона займається створенням фільмів про життя святих і впевнена, що це справа всього її життя.

У 2011 році їздила на пісенне шоу Євробачення, яке проходило у Дюссельдорфі, де допомагала на сцені анімацією співачці Міці Ньютон.

Mika Newton – Angel (Ukraine) Live 2011 Eurovision Song Contest: дивитись відео онлайн

Після цього Ксенія брала участь у низці світових талант-шоу, де їй вдавалось посідати призові місця. У 2013 році отримала звання "Заслужений діяч мистецтв України", а у 2019 – Симонова стала лауреатом російської літературної премії. Від нагороди вона не відмовилась.

У 2021 році створила "пісочний кліп" для Олександра Рибака, на пісню "Let The Music Guide You".

Alexander Rybak ft. Kseniya Simonova – Let The Music Guide You: дивитись відео онлайн

Де зараз Ксенія Симонова

Відомо, що художниця живе та працює за кордоном. Дуже часто з'являється на великих сценах зі знаменитостями. За інформацією ЗМІ, у 2007 році Ксенія вийшла заміж за драматурга Ігоря Паскара. У подружжя народилось троє дітей.

На початку повномасштабного вторгнення вона з болем говорила про мир в Україні. Однак на особистій сторінці художниці дописів про війну немає. Ба більше, інстаграм вона веде англійською та російською мовами. Майже не ділиться сімейними кадрами, а публікує роботу чи свої світлини.

Цьогоріч Ігор Кондратюк, який був серед членів журі проєкту "Україна має талант" упродовж 9 сезонів, зазначив, що не готовий назвати Ксенію Симонову зрадницею.

Не можу сказати, що вона зрадила Україну. Я не слідкую за нею, але ті "лайки" та якісь особисті вітання зі святами схиляють мене до думки, що їй болить. Її можливості робити протести, мабуть, були обмежені. Оскільки вона художниця. Трішки ходить не по землі,

– вважає Ігор Кондратюк.

За його словами, жінка ніколи не скаржилась на життя в Україні, адже була тут зіркою.