Стала лауреатом российской премии: где сейчас Ксения Симонова – победительница "Україна має талант"

Женщина получила славу и узнаваемость благодаря участию в ряде талант-шоу. Ксения работает в жанре песочной анимации. Ее работы до сих пор поражают глубиной композиции и мастерством исполнения.

Художница родилась в Крыму. По образованию психофизиолог и художник-график. К 2008 году женщина открыла собственный журнал "Шоколад", в котором работала арт-директором и иллюстратором, но из-за кризиса его пришлось закрыть. В то время она начала писать картины. Как получила славу и где сейчас Ксения – подробнее в материале Show 24.

Что известно о карьере художницы

В 2009 году женщина пошла на 1 сезон украинского шоу "Украина имеет талант". Она поразила не только судей, но и всех зрителей.

На платформе ютуб выступления Ксении собрали несколько десятков миллионов просмотров. Тогда Симонова одержала победу в финале проекта и выиграла 1 миллион гривен. После такого успеха карьера пошла стремительно вверх.

Художница представляла свои работы на художественных выставках и конкурсах на международном уровне. В декабре 2009 года Ксения открыла первую в мире выставку песочных картин в евпаторийском театре имени А. Пушкина под названием "Песочный Человек".

После проекта женщина продолжила развиваться в этом жанре художественного искусства. К слову, она занимается созданием фильмов о жизни святых и уверена, что это дело всей ее жизни.

В 2011 году ездила на песенное шоу Евровидение, которое проходило в Дюссельдорфе, где помогала на сцене анимацией певице Мике Ньютон.

После этого Ксения участвовала в ряде мировых талант-шоу, где ей удавалось занимать призовые места. В 2013 году получила звание "Заслуженный деятель искусств Украины", а в 2019 – Симонова стала лауреатом российской литературной премии. От награды она не отказалась.

В 2021 году создала "песочный клип" для Александра Рыбака, на песню "Let The Music Guide You".

Где сейчас Ксения Симонова

Известно, что художница живет и работает за границей. Очень часто появляется на больших сценах со знаменитостями. По информации СМИ, в 2007 году Ксения вышла замуж за драматурга Игоря Паскара. У супругов родилось трое детей.

В начале полномасштабного вторжения она с болью говорила о мире в Украине. Однако на личной странице художницы сообщений о войне нет. Более того, инстаграм она ведет на английском и русском языках. Почти не делится семейными кадрами, а публикует работу или свои фотографии.

В этом году Игорь Кондратюк, который был среди членов жюри проекта "Украина имеет талант" на протяжении 9 сезонов, отметил, что не готов назвать Ксению Симонову предательницей.

Не могу сказать, что она предала Украину. Я не слежу за ней, но те "лайки" и какие-то личные поздравления с праздниками склоняют меня к мысли, что ей болит. Ее возможности делать протесты, видимо, были ограничены. Поскольку она художница. Немножко ходит не по земле,

– считает Игорь Кондратюк.

По его словам, женщина никогда не жаловалась на жизнь в Украине, ведь была здесь звездой.