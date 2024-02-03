Ігор Кондратюк був серед членів журі проєкту "Україна має талант" упродовж 9 сезонів (останній за його участю вийшов у 2017). Він розповів про своє ставлення до переможниці першого сезону – Ксенії Симонової.

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Ігор Кондратюк про переможницю "України має талант"

Продюсер не став виправдовувати Ксенію Симонову, але зауважив, що назвати її зрадницею не може.

Не можу сказати, що вона зрадила Україну. Я не слідкую за нею, але ті "лайки" та якісь особисті вітання зі святами схиляють мене до думки, що їй болить. Її можливості робити протести, мабуть, були обмежені. Оскільки вона художниця. Трішки ходить не по землі,

– вважає Ігор Кондратюк.

На думку колишнього судді талант-шоу, для Симонової окупація Криму була як сніг на голову. Адже вона ніколи не скаржилась на життя в Україні: тут дівчина була зіркою.

"По-моєму, ми з нею навіть мали якусь розмову після 2014 року, якщо не помиляюся… Ні, Ксенія Симонова не є людиною, про яку я казав би, що вона зрадниця. В Криму такими були передусім керівники на всіх рівнях", – підкреслив Кондратюк.

Що відомо про Ксенію Симонову

Ксенія Симонова – українська художниця в жанрі пісочної анімації. Після перемоги на "Україна має талант" їздила до на Євробачення-2011 у Дюссельдорфі, де допомагала на сцені анімацією співачці Міці Ньютон. Брала участь у світових талант-шоу. У 2013 році отримала звання "Заслужений діяч мистецтв України".

У 2019 році Ксенія Симонова стала лауреатом російської літературної премії – від нагороди вона не відмовилась. На сторінці художниці зараз немає дописів про війну, однак у перші місяці 2022 вона з болем говорила про мир в Україні. Зараз вона живе за кордоном.