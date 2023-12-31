Служба безпеки України поспілкувалась з блогеркою Аліною Масловою в Буковелі, де вона збиралась зустріти Новий рік. Її розпитали про ставлення до російської військової агресії та інше.

До слова Скандальна блогерка, яка будує кар'єру в Москві, похизувалась відпочинком в Карпатах

Аліна Маслова повернеться туди, звідки приїхала

Заливаючись сльозами і плутаючись у словах, Аліна Маслова ледь змогла підтвердити, що засуджує вторгнення Росії.

За її словами, дівчина намагалась допомогти біженцям у перші дні великої війни, заступалась за Україну, але потім стикнулась з хейтом з усіх сторін. А тому вирішила мовчати про війну та більше не підіймати цю тему.

У цих питаннях політичних не розбираюся. Я не підтримую (агресію Росії, – 24 Канал), я знаю, що Росія все почала. Я це не підтримую, мені дуже шкода, що так,

– сказала Маслова.

Аліна Маслова під час розмови з СБУ: відео Віталія Глаголи

Вочевидь, Новий рік Аліні все-таки доведеться зустріти в країні-терористці, а не в українських Карпатах.

"Зараз правоохоронці видворяють її з України, тому Новий рік вже буде святкувати в Росії", – повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Аліна Маслова заявилась в Україні

Російська блогерка днями несподівано похизувалась кадрами з Буковелю, куди вона начебто приїхала зустрічати Новий рік. Випереджаючи хейт, Аліна виправдалась, що має український паспорт, однак не змогла назвати війну – війною.

Блогерка та співачка Аліна Маслова народилась у Придністров'ї, тому вона часто стверджує, що на третину є молдаванкою. На окупованій Росією території зараз продовжує жити її родина, з якою вона приїхала в Карпати.

Зірка інстаграму побудувала свій блог на демонстрації особистого життя: вона завагітніла у 16 років та народила доньку Емілі, вийшла заміж через примус батьків. Зараз Аліна Маслова живе в Росії та розвиває там ще й співочу кар'єру, платячи податки у казну Росії.