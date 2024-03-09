Наїла 30 кілограмів, – Ксенія Мішина показала, як виглядала під час вагітності 13 років тому

Українська акторка Ксенія Мішина самостійно виховує 11-річного сина Платона. Тепер вона вперше показала світлини часів своєї вагітності.

Крім того, знаменитість поділилася першими кадрами з новонародженим малюком. Вона підкреслила, що такою Ксенію Мішину ще ніхто не знає.

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Як Мішина виглядала при надії

Вагітність акторки припала на 2011-2012 роки.

Снікерси тоді топталися пачками. Не дивно, що я наїла +30 кілограмів,

– зауважила знаменитість.

У цей час вона зізналася, що "переживала багато болю та страхів". Водночас актриса додала, що це все одно був неймовірний період її життя, адже вона під серцем носила сина.

Я помітила, що наше покоління з роками тільки гарнішає,

– з іронією пояснила зірка.

Як Ксенія Мішина виглядала під час вагітності / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про вагітність Ксенії Мішиної