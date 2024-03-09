Крім того, знаменитість поділилася першими кадрами з новонародженим малюком. Вона підкреслила, що такою Ксенію Мішину ще ніхто не знає.
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Як Мішина виглядала при надії
Вагітність акторки припала на 2011-2012 роки.
Снікерси тоді топталися пачками. Не дивно, що я наїла +30 кілограмів,
– зауважила знаменитість.
У цей час вона зізналася, що "переживала багато болю та страхів". Водночас актриса додала, що це все одно був неймовірний період її життя, адже вона під серцем носила сина.
Я помітила, що наше покоління з роками тільки гарнішає,
– з іронією пояснила зірка.
Як Ксенія Мішина виглядала під час вагітності / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про вагітність Ксенії Мішиної
- Акторка познайомилася з батьком Платона, коли їй було 20 років, причому чоловік був на десять років старший за неї.
- Згодом пара почала жити разом, і Ксенія завагітніла сином. Тоді, за її словами, стосунки з коханим дуже зіпсувалися.
- В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість називала батька Платона тираном і маніпулятором. Мішина стверджувала, що він фізично знущався з неї, а також змушував працювати під час вагітності, попри сильний токсикоз.
- У такій жахливій обстановці Ксенія прожила 4 місяці, втім зрештою зібрала речі й повернулася до батьківського дому.
- Після цього чоловік зник з їхнього життя та ніяк не допомагав дитині.
- Лише на початку повномасштабного вторгнення він зв'язався з акторкою і навіть побачився з Платоном. Втім, через деякий час ще раз зник.