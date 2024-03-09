Кроме того, знаменитость поделилась первыми кадрами с новорожденным малышом. Она подчеркнула, что такой Ксению Мишину еще никто не знает.

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Как Мишина выглядела при надежде

Беременность актрисы пришлась на 2011-2012 годы.

Сникерсы тогда топтались пачками. Неудивительно, что я наела +30 килограммов,
– отметила знаменитость.

В это время она призналась, что "переживала много боли и страхов". В то же время актриса добавила, что это все равно был невероятный период ее жизни, ведь она под сердцем носила сына.

Я заметила, что наше поколение с годами только хорошеет,
– с иронией отметила звезда.

Как Ксения Мишина выглядела во время беременности / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о беременности Ксении Мишиной

  • Актриса познакомилась с отцом Платона, когда ей было 20 лет, причем мужчина был на десять лет старше ее.
  • Со временем пара начала жить вместе, и Ксения забеременела сыном. Тогда, по ее словам, отношения с возлюбленным очень испортились.
  • В одном из своих интервью знаменитость называла отца Платона тираном и манипулятором. Мишина утверждала, что он физически издевался над ней, а также заставлял работать во время беременности, несмотря на сильный токсикоз.
  • В такой ужасной обстановке Ксения прожила 4 месяца, но в конце концов собрала вещи и вернулась в родительский дом.
  • После этого муж исчез из их жизни и никак не помогал ребенку.
  • Только в начале полномасштабного вторжения он связался с актрисой и даже увиделся с Платоном. Однако через некоторое время еще раз исчез.