Кроме того, знаменитость поделилась первыми кадрами с новорожденным малышом. Она подчеркнула, что такой Ксению Мишину еще никто не знает.

Важно Шевченковская премия – 2024: объявили имена лауреатов конкурса

Как Мишина выглядела при надежде

Беременность актрисы пришлась на 2011-2012 годы.

Сникерсы тогда топтались пачками. Неудивительно, что я наела +30 килограммов,

– отметила знаменитость.

В это время она призналась, что "переживала много боли и страхов". В то же время актриса добавила, что это все равно был невероятный период ее жизни, ведь она под сердцем носила сына.

Я заметила, что наше поколение с годами только хорошеет,

– с иронией отметила звезда.

Как Ксения Мишина выглядела во время беременности / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о беременности Ксении Мишиной