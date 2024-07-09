Гурт Kozak System презентував нові ліричну пісню, що здатна розчулити до сліз
Джерело:Kozak System
Український гурт Kozak System презентував нову потужну пісню та кліп. Композиція розповідає історію, яка відгукнеться у серцях багатьох українців.
Музику та слова до нової пісні Kozak System написав Сергій Соловій. У треку під назвою "Прощавай, Голубко" розповідають про кохання між воїном і його дівчиною.
До слова У той час, коли ракети летять на "Охматдит": українці продовжують слухати російську музику
Пара листується про те, що вони робитимуть після перемоги: одружаться, заведуть собаку, зійдуть на Еверест. Кохана з нетерпінням чекає, коли повернеться в українських Донецьк.
Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя,
– розповідається у пісні.
Роль воїна у кліпі зіграв український актор Андрій Ісаєнко, а режисеркою відео стала Вікторія Квітка. Знімання відбувалися на території Національного музею народної архітектури та побуту України.
Фани поділилися враженнями після прослуховування треку. Він розчулив і зворушив багатьох:
- "Реально, я розплакалась від цієї пісні… Скільки молодих, розумних, світлих, справжніх, відважних, найкращих – забрала вже війна і скільки ще забере";
- "Я не знаю, як ви це робите, але будь-яка пісня, будь-який кліп просто розриває серце на дрібні шматки. Дякую вам! Світла пам'ять кожному нашому воїну, який загинув, щоб ми жили";
- "Боже, як сумно. Скільки зламаних доль, нездійсненних планів і мрій... Клята війна. Дякую вам, хлопці, за емоції".