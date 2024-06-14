Він плакав, – Костянтин Грубич розповів, чому у нього просив пробачення Андрій Данилко

Ведучий Костянтин Грубич пригадав одну з останніх розмов з Андрієм Данилком. Бесіда відбулась, коли шоумен втратив доньку.

Костянтин Грубич тією людиною, яка відкрила Андрія Данилка – Вєрку Сердючку для українського телебачення. Він товаришував з артистом довгий час.

До слова Не раз був жертвою шахраїв: друг Данилка шокував подробицями його минулого

Зараз ведучий листується з Андрієм Данилком та вітає його з днем народження. Однак Костянтин Грубич пригадав останню розмову, яка сталась після смерті його доньки.

Ми з ним востаннє спілкувалися, коли не стало Олі – він мені зателефонував, він плакав. Він і Інна (Білоконь, – Show 24). Чомусь він просив пробачення у мене. Я кажу: "А за що?" Він каже: "Я не знаю, просто відчуваю",

– розповів ведучий.

Костянтин пригадав, що Андрій Данилко мав стати хрещеним батьком для Ольги, але через його зайнятість не вийшло. Та коли вони бачилися, то артист часто цікавився, як донька. Це було близько 10 років тому.

"2-го жовтня завжди вітаю його з днем народження. Він мені відповідає. Не можу сказати, що у нас спілкування. Я знаю, що поки ми живі, у нас теплі дружні стосунки. І цього достатньо", – розповів шоумен про дружбу з Данилком.

Костянтин Грубич втратив доньку