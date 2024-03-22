Королева Максима підтримала українських бійців, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Королева Нідерландів завітала у реабілітаційний центр Aardenburg. Там проходять лікування українські військові після поранень.

Військовий реабілітаційний центр Аарденбург розташований у місті Дорн. Українські захисники отримують там допомогу, яка недоступна, або малодоступна в Україні.

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Королева Нідерландів зустрілась з українськими бійцями

Королева Максима завітала у реабілітаційний центр і поспілкувалась з захисниками про їхній досвід і шлях до одужання. Поранені бійці виконують вправи на ходьбу, рух, працюють з деревом і металом.



Королева Максима у реабілітаційному центрі / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Королева Максима у реабілітаційному центрі / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також королева Нідерландів спілкувалась з керівником реабілітаційного центру про методи лікування і догляд бійців. Її Величність спілкувалася з персоналом, командою лікарів.

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