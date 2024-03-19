Після фейкової новини про смерть: король Чарльз III показався на публіці

Днями в українських ЗМІ поширювалася неправдива інформація про смерть Чарльза III. Тепер у мережі з'явилися нові світлини короля.

З'ясувалося, що Його Величність зустрівся з ветеранами корейської війни. Цей захід пройшов у Букінгемському палаці.

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75-річний монарх показався на публіці

Вранці 19 березня Чарльз III зустрівся з ветеранами корейської війни, щоб відзначити 70-ту річницю перемир'я, яке завершило збройний конфлікт. Кадри з цієї зустрічі з'явилися в інстаграмі королівської родини, що ще раз спростувало будь-які здогадки про смерть короля.

Як в мережі з'явився фейк про смерть Чарльза III

18 березня у соціальних мережах почали поширюватися новини про "смерть" короля Великої Британії. Існує вірогідність, що такі спекуляції виникли після повідомлень про приспущені прапори на урядових будівлях, що є загальноприйнятою в усьому світі традицією відзначати смерть глави держави.

До того ж російські телеграм-канали поширили фотографію, яка нібито демонструє заяву про смерть короля. Пізніше з'ясувалося, що це підроблений скриншот.

Важливо, що тільки офіційні структури британської королівської сім'ї мають право оголошувати про смерть короля. Заява поширюється на сайті The Royal Family та їхніх акаунтах у соціальних мережах на таких платформах, як X та інстаграм. Крім того, серед ЗМІ першими про втрату мають право оголосити BBC.

Водночас 18 березня жодне з вищезазначених джерел не повідомило про "смерть" 75-річного монарха.